Хуснуллин отметил улучшение качества коммунальных услуг за год для 8 млн россиян

Вице-премьер РФ отметил, что с 2021 года благодаря инфраструктурным кредитам в России завершено более 1 тыс. объектов и мероприятий в сферах инфраструктуры, из них больше половины приходится на сферу ЖКХ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Качество коммунальных услуг улучшилось для 8 млн граждан за 2025-й. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе оперативного совещания у премьер-министра Михаила Мишустина.

"Качество коммунальных услуг улучшилось для 8 млн граждан за 2025 год - первый год реализации федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в рамках нацпроекта по инфраструктуре", - сказал он.

По словам Хуснуллина, с 2021 года благодаря инфраструктурным кредитам в России завершено более тысячи объектов и мероприятий в сферах инфраструктуры, из них больше половины приходится на сферу ЖКХ, а точнее, 641 объект. В том числе за счет инфраструктурных кредитов на сегодняшний день заменено более 2 тыс. км коммунальных сетей.