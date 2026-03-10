Мишустин поручил Хуснуллину лично контролировать реализацию проектов в сфере ЖКХ

Премьер-министр отметил, что предстоит очень большой объем работы

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил своему заместителю Марату Хуснуллину лично контролировать осуществление проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

"Предстоит очень большой объем работы, и конечно, необходимо лично контролировать реализацию этих проектов, их выполнение делает комфортной среду для жизни людей", - указал Мишустин, заслушав доклад Хуснуллина по реализации проектов в сфере ЖКХ в регионах РФ в ходе совещания с вице-премьерами.

Глава кабмина указал, что власти России помогают регионам в развитии инфраструктуры, которая необходима для комфортной жизни граждан, включая детские сады, школы, поликлиники, учреждения культуры, спорта, а также объекты ЖКХ.

"Подробно этот вопрос, кстати, обсуждали во время нашего отчета в Государственной думе. Это сфера ответственности субъектов РФ и на помощь им правительство создало целый комплекс финансовых механизмов с привлечение бюджетного финансирования", - пояснил он.

Мишустин напомнил в том числе о возможности списать две трети по таким займам, а также про инфраструктурные кредиты, которые регионы могут использовать для обновления коммунальных сетей. "Очень чувствительный для многих жителей вопрос", - отметил он.