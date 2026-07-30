В Москве более 3,5 тыс. объектов оформили с 2021 года по "гаражной амнистии"

Общая площадь сформированных в рамках программы земельных участков составила 11 885 кв. м

Редакция сайта ТАСС

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МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Свыше 3,5 тыс. объектов недвижимости зарегистрировали жители Москвы по "гаражной амнистии" с 2021 года. Об этом говорится в сообщении управления Росреестра по столице.

"Всего с момента начала действия "гаражной амнистии" в 2021 году Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано более 3,5 тыс. объектов, включая гаражи и участки под ними. При этом общая площадь сформированных в рамках программы земельных участков составила 11 885 кв. м", - отмечается в сообщении.

По словам заместителя руководителя управления Росреестра по Москве Марии Макаровой, задача закона о "гаражной амнистии" состоит в максимальном упрощении для граждан оформления права собственности на гараж и на земельный участок под ним. "Это особенно актуально для объектов, которые приобретались в условиях правовой неопределенности прошлых десятилетий, в связи с чем у владельцев нередко отсутствуют нужные правоустанавливающие документы", - приводятся в сообщении ее слова.

Закон, устанавливающий упрощенный порядок регистрации прав на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними, вступил в силу 1 сентября 2021 года. Он определяет механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ гаражи. В июле 2026 года Госудума приняла, а Совет Федерации одобрил закон о продлении "гаражной амнистии" на пять лет - до 1 сентября 2031 года. По оценкам Росреестра, этим механизмом смогут воспользоваться еще более 500 тыс. человек.

Как сообщали ранее в Росреестре, среди основных нововведений - возможность оформления гаража при одновременном соблюдении трех условий: гараж является капитальным, не признан самовольной постройкой и был построен до введения в действие Градостроительного кодекса РФ в 2004 году. В Крыму, а также в Донбассе и Новороссии гараж должен быть построен до даты вхождения в состав России в случае принятия соответствующих региональных законов.