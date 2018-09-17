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Комитет Госдумы поддержал ко II чтению освобождение от госпошлин сделок с аварийным жильем

Законопроект распространяет льготу на всех граждан, имеющих в собственности недвижимость, расположенную в аварийном и подлежащем сносу доме

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во II чтении законопроект, освобождающий граждан от уплаты госпошлин за нотариальное удостоверение сделок по отчуждению недвижимости, которая расположена в аварийном и подлежащем сносу доме. Законопроект инициирован законодательным собранием Иркутской области.

"Законопроект направлен на содействие решению актуальной проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда", - отмечается в пояснительной записке к проекту документа.

Сейчас за удостоверение договоров, предмет которых подлежит оценке, в частности, сделок с недвижимостью, уплачивается госпошлина в размере 0,5% от суммы договора, но не менее 300 рублей и не более 20 тыс. рублей. От уплаты госпошлин при удостоверении сделок с недвижимостью в аварийном доме освобождены несовершеннолетние и ограниченно дееспособные собственники, а также собственники, которые владеют жильем в долевой собственности с несовершеннолетними или ограниченно дееспособными.

По мнению авторов законопроекта, эта норма устанавливает неравные условия для участников общей долевой собственности на аналогичные жилые помещения. В связи с этим законопроект распространяет льготу (беспошлинную регистрацию сделок) на всех граждан, имеющих в собственности недвижимость, расположенную в аварийном и подлежащем сносу доме.

Льгота распространится не только на сделки по продаже такого жилья, но и на все виды сделок по отчуждению недвижимого имущества. При этом в законопроекте не устанавливается, что норма будет применяться в отношении только жилых помещений. В связи с этим авторы документа намерены ко II чтению уточнить виды недвижимости, сделки с которой будут давать собственникам соответствующую льготу.

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