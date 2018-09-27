Crocus Group начал достраивать жилой комплекс обанкротившейся Urban Group "Митино О2"

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Первый из шести жилых комплексов-долгостроев обанкротившегося застройщика Urban Group "Митино О2" начала достраивать девелоперская компания Crocus Group. Об этом заявил журналистам заместитель директора Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Алексей Ниденс в ходе процедуры возобновления строительства на объекте в Красногорском районе Московской области.
"Текущий застройщик контрактуется с генеральным подрядчиком от лица конкурсного управляющего. Конкурсным управляющим (в качестве генподрядчика) выбрана компания АО "Крокус" (входит в Crocus Group), которая имеет все необходимые производственные и людские ресурсы для завершения проекта", - сказал представитель фонда.
Для начала достройки жилого комплекса в четверг на стройку вышли порядка 150 рабочих, продолжил Ниденс. Первым, согласно графику, будет достроен дом №6 жилого комплекса, имеющий высокую строительную готовность, указал он. Дом планируется сдать до конца 2018 года, подчеркнул замруководителя фонда. Ниденс напомнил, что всего в жилом комплексе "Митино O2" силами генподрядчика будет построено девять домов, где купили квартиры 2800 дольщиков.
Ниденс добавил, что договор с подрядчиком пока не подразумевает итогового объема финансирования: "Это рамочный контракт, прошло контрактование по первому объему работ. По мере проведения обследования и формирования смет, оценка (суммы) будет уточняться".
Crocus Group - одна из ведущих и крупнейших девелоперских компаний России, основана в 1989 году. Общая площадь реализованных проектов превышает 4 млн кв. м. Среди прочих объектов, компания управляет тремя торгово- развлекательными центрами под брендом Vegas
Завершение строительства жилых комплексов девелопера Urban Group обеспечивается "дорожной картой" по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства, утвержденной правительством. В настоящий момент конкурсный управляющий ведет формирование реестра требований по передаче жилых помещений и реестра денежных требований.