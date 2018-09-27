ДОМ.РФ назвал временным повышение ставок по ипотечному кредитованию

"Изменение внешних условий усилило инфляционные риски. На этом фоне Банк России впервые с 2014 года был вынужден повысить ключевую ставку в сентябре 2018 года и это отражается на общем уровне ставок в экономике. Рост [ипотечных ставок] носит временный характер ввиду повышения стоимости фондирования из-за роста волатильности на финансовых рынках. Изменение внешних условий усилило инфляционные риски. Ставки по ипотеке перейдут к снижению после окончания периода нестабильности на финансовых рынках", - отметили в ДОМ.РФ.

АО "ДОМ.РФ" с 27 сентября повысило ставки по ипотеке до 1 процентного пункта, следует из материалов на сайте института развития. По программе "Новостройка" ставки увеличились до 9,25-9,5% годовых (ранее - 8,75-9,25%); "Готовое жилье" - до 10-10,25% годовых с 9-9,25%, "Перекредитование" - до 9,75-10% годовых (ранее - 8,75-9%). Программа "Целевой кредит под залог имеющейся квартиры" доступна под 11% (ранее - 9,25-9,5%); "Ипотека на объекты Urban Group" - под 9,75-11% годовых по продукту (ранее - 8,75-10%). Кроме того, ставка по военной ипотеке увеличена на четверть процентного пункта до 9,25% годовых.

Одновременно был принят ряд мер по улучшению условий кредитования, также следует из материалов на сайте ДОМ.РФ. Требования к стажу заемщика на рабочем месте снижены с шести до трех месяцев, при подаче заявки на ипотечный кредит по двум документам сокращен минимальный размер первоначального взноса до 35% цены квартиры (программа "Легкая ипотека"). Кроме того, при перекредитовании на условиях опции "Легкая ипотека" можно оформить кредит в размере до 65% от стоимости жилья, которое будет оформлено в залог по кредиту.

"В долгосрочной перспективе, к 2024 году, согласно указу президента ставка по ипотеке должна составить 8% и ниже. Дополнительные меры - перевод ипотеки в электронный формат, формирование ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг - обеспечат достижение целевого показателя", - отметил единый институт развития в жилищной сфере.

"Думаю, когда ключевая ставка снизится - ДОМ.РФ первый снизит ставки, но в любом случае текущее повышение не столь существенно, чтобы отвратить человека от идеи получить кредит и улучшить свои жилищные условия", - прокомментировал ТАСС заведующий кафедрой ипотечного кредитования и страхования Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Банк России с 17 сентября повысил ключевую ставку впервые с 2014 года, - на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых на фоне усиления инфляционных рисков, ранее сообщал ТАСС. Банк России спрогнозировал годовую инфляцию в интервале 5-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор не исключает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки, но только в случае реализации макроэкономических рисков.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее не исключал временного повышения ставок по ипотеке и потребительским кредитам на фоне растущих ставок на рынке.