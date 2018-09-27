На достройку домов Urban Group в 2019 году направят 6 млрд рублей из федерального бюджета

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Федеральный бюджет выделит 6 млрд рублей на достройку объектов обанкротившегося девелопера Urban Group в 2019 году. Об этом заявил в четверг заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"В будущем году из федерального бюджета - порядка 6 млрд рублей, и соответственно столько же - Московская область", - сказал замглавы Минстроя в ходе встречи с дольщиками девелопера.

Правительство РФ и правительство Московской области в 2018 году выделили по 3 млрд рублей в целях завершения строительства объектов компании. Все дома и объекты инфраструктуры в шести жилых комплексах компании планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года в зависимости от текущей стадии их строительной готовности. Дефицит финансирования строительства жилых домов с дорожной картой планируется покрыть за счет средств федерального бюджета и правительства Московской области. Субъектом также будут выделены средства, необходимые для завершения строительства школ, детских садов и других объектов инфраструктуры.

Дефицит расходов на строительство объектов обанкротившегося подмосковного застройщика Urban Group составил более 55 млрд рублей, следует из аудита Urban Group. Застройщики группы заключили с покупателями 21 тыс. договоров участия в долевом строительстве, из них передачу жилых помещений предусматривают 14,7 тыс. договоров.