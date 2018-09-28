Долгострой ЖК "Царицыно" в Москве планируется поставить на кадастровый учет до ноября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Масштабный долгострой - жилой комплекс (ЖК) "Царицыно" на юге Москвы планируется поставить на кадастровый учет до конца октября текущего года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Москомстройинвеста по итогам встречи с дольщиками объекта.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что ЖК "Царицыно" будет достроен за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику - городской организации Мосотделстрой № 1. В июне Минстрой РФ одобрил кандидатуру нового застройщика.

"В ходе совещания в Москомстройинвесте с участием инициативной группы, которое провел председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, граждан интересовали несколько вопросов. Один из них - сроки завершения постановки объектов на кадастровый учет. Как сообщил конкурсный управляющий [Мосотделстрой № 1], этот процесс планируется завершить до конца октября", - говорится в сообщении.

Также продолжается процесс межевания земельного участка - его планируется разделить на несколько частей. При этом дольщикам не потребуется перезаключать договоры долевого участия с новым застройщиком. "Без осуществления работ по межеванию и кадастрированию невозможно передать объект новому застройщику", - пояснили в комитете.

В ходе совещания дольщикам разъяснили, что закон о долевом строительстве № 214-ФЗ не предполагает установление каких-либо новых сроков по передаче объекта. А информация о двойных продажах со стороны конкурсного управляющего не подтвердилась.

Спецсчет нового застройщика

Как уточнили в пресс-службе, на текущий момент условия в части открытия спецсчета Мосотделстрой № 1 выполнены, необходимые денежные средства от застройщика поступили, ведется погашение текущих платежей. Кроме того, в Арбитражный суд Москвы подано ходатайство о передаче объектов, прав и обязательств перед дольщиками новому застройщику. Оно будет рассмотрено судом 14 ноября, это означает начало второго, завершающего этапа передачи проблемного объекта новому застройщику.

"Практически завершена работа по формированию реестра требований кредиторов на жилые помещения. Не рассмотрено порядка 150 заявлений, включая требования юридических лиц. Однако это не будет препятствовать решению о передаче всех полномочий новому застройщику", - отмечается в сообщении.

О ходе строительных работ

Сейчас общестроительные и монтажные работы ведутся на всех семи корпусах первой очереди ЖК "Царицыно". Обследование объекта для разрешения на ввод в эксплуатацию по первой очереди долгостроя завершены, по второй очереди планируется получить соответствующий отчет в конце октября.

Также дольщики обратились с просьбой установить видеокамеры на корпусах жилого комплекса для наблюдения за ходом строительства. В свою очередь Тимофеев поручил Мосотделстрою № 1 проработать данное предложение.

"Технико-экономическое обоснование готово и на данный момент проходит согласование. Однако на сегодняшний день никаких сложностей с финансированием строительства объекта не существует", - уточнили в пресс-службе.

О долгострое

Строительство ЖК "Царицыно" на ул. 6-я Радиальная, вл. 7 началось в 2006 году ГК "Настюша" с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия (ДДУ). Совладелец предприятия Игорь Пинкевич с лета прошлого года находится под арестом по делу о мошенничестве со средствами дольщиков. За время реализации проекта застройщик ЖК "Царицыно" заключил 4017 ДДУ, по 3265 ДДУ обязательства не исполнены, так как строительство жилого комплекса было приостановлено.