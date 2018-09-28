В Москве отреставрируют здание Российского университета транспорта

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение провести реставрационные работы корпуса Российского университета транспорта в Марьиной роще. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Здание МИИТа, расположенное по адресу: ул. Образцова, д. 9, стр. 9, числится в реестре объектов культурного наследия под наименованием "Московское инженерное училище ведомства путей сообщения, 1890 гг., архитектор Иероним Китнер". В 1941 г. здесь формировались части 6-й дивизии Народного ополчения Дзержинского района г. Москвы и 2-й Московской стрелковой дивизии. Мосгорнаследие поддержало инициативу реставрации этого здания. В ответ на запрос вуза ведомство выдало задание на разработку научно-проектной документации", - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель департамента Алексей Емельянов, чьи слова цитирует пресс-служба, для разработки научно-проектной документации будут проведены историко- архивные и библиографические исследования, изучены инженерно-технические особенности здания, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения. Кроме того, в проекте должен быть представлен перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также другие разделы, предусмотренные законодательством. После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ.

"Здание учебных заведений столицы - особая категория памятников. Зачастую, они на протяжении всей истории сохраняют свою функциональное назначение, так получилось и с Университетом транспорта в Марьиной Роще. Решение о его строительстве было принято в 1897 г., проектирование поручили петербургскому профессору Китнеру. Интересно, что до переезда в здание на Образцова, Императорское училище занимало дом на Тверской, где находится знаменитый Елисеевский магазин", - сказал Емельянов.