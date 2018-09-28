Минстрой: ежегодный объем средств на переселение из аварийного жилья может быть увеличен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Объем средств, который будет выделяться на строительство новых домов для переселения из аварийного жилья может быть увеличен в ближайшие годы за счет дополнительных денег из федерального и бюджетов субъектов. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

"Мы сейчас дорабатываем механизмы, потому что это все-таки в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" во исполнение указа президента 7 мая и если у нас получится какие-то дополнительные средства из федерального бюджета или субъектовые бюджеты смогут давать, конечно, объем будет увеличиваться", - сказал Стасишин журналистам на всероссийской конференции "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство", которая проходит в Санкт-Петербурге.

Отвечая на вопрос о том, какие регионы наиболее нуждаются в финансировании, Стасишин отметил, что средства должны выделяться всем регионам, где есть аварийное жилье.

Как сообщалось ранее, согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов программу переселения граждан из аварийного жилья планируется ежегодно финансировать на сумму 35 млрд 420 млн рублей.

О конференции

Конференция в Санкт-Петербурге "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство" проходит в девятый раз. Мероприятие ежегодно привлекает более 800 участников-представителей строительного бизнеса, федеральный и региональных органов власти, саморегулируемых организаций и профильных вузов.

Эксперты обсуждают проблемы и перспективы развития строительной отрасли в России.