Минстрой ждет роста числа незавершенных домов из-за продлений разрешений на строительство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ прогнозирует увеличение числа незавершённых в срок многоквартирных жилых домов за счет объектов, на которые неоднократно продлевалось разрешение на строительство, сообщил журналистам заместитель министра Никита Стасишин на всероссийской конференции "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство", которая проходит в Санкт-Петербурге.

"В прогнозе, конечно, мы видим, что сегодня мы получим еще какое-то количество проблемных объектов, но это не новые проблемные объекты - это объекты, по которым неоднократно продлевались разрешения на строительство и тем самым была отсрочка", - сказал он.

Стасишин отметил, что в регионах ведется статистика числа так называемых обманутых дольщиков - граждан, которые вложили средства в строительство жилья, однако не получили его в оговоренный срок. "Статистика есть, дело не в том, сколько их сегодня - самое главное не допустить появления новых", - сказал он.

По информации Минстроя, в июле в России насчитывалось 842 проблемных объекта в 69 субъектах РФ. Для решения проблемы обманутых дольщиков с 1 июля 2019 года в России заработает новый механизм привлечения средств граждан на строительство - деньги будут вносится на специальный банковский счет, и девелопер сможет получить их только после завершения объекта. Возводить дома застройщик сможет только за счет собственных или кредитных средств.

О конференции

Конференция в Санкт-Петербурге "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство" проходит в девятый раз. Мероприятие ежегодно привлекает более 800 участников - представителей строительного бизнеса, федеральный и региональных органов власти, саморегулируемых организаций и профильных вузов.

Эксперты обсуждают проблемы и перспективы развития строительной отрасли в России.