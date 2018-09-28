Регистрация договоров долевого участия приостановлена в 39 ЖК в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Регистрация новых договоров долевого участия приостановлена в 39 жилых комплексах, которые возводятся на территории Ленинградской области. Как сообщил заместитель председателя правительства региона Михаил Москвин, это сделано из-за нарушений сроков передачи квартир дольщикам.

"По 39 жилым комплексам приостановлена регистрация договоров долевого участия на основании того, что эти жилые комплексы нарушили сроки передачи квартир дольщикам более чем на полгода", - сказал Москвин на всероссийской конференции "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство", которая проходит в Санкт-Петербурге.

При этом Москвин выразил мнение, что федеральное законодательство в отношении таких объектов нужно изменить, в частности, он предложил разработать механизм, по которому застройщик, затягивающий сроки строительства, может привлечь инвестора и рассчитаться с ним еще не проданными квартирами в жилом доме.

В настоящее время, по его словам, закон не позволяет это сделать и снять запрет на заключения новых договоров застройщик может лишь заключив дополнительные соглашения со всеми дольщиками о том, что они согласны на перенос сроков. "Эта норма невыполнима, потому что сейчас дольщики, если есть просрочка, сразу же идут в суд и отсуживают эту задолженность и штрафными санкциями сами доводят застройщика до банкротства", - сказал зампред областного правительства.

Кроме того, по его словам, вина в срыве сроков строительства дома зачастую лежит на субподрядчиках или сторонних организациях, которые, например, вовремя не подключили коммуникации к дому, однако убытки всегда несет строительная компания.

О конференции

Конференция в Санкт-Петербурге "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство" проходит в девятый раз. Мероприятие ежегодно привлекает более 800 участников - представителей строительного бизнеса, федеральных и региональных органов власти, саморегулируемых организаций и профильных вузов.

Эксперты обсуждают проблемы и перспективы развития строительной отрасли в России.