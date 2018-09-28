Бывший дом виноторговца Леве в Москве продали частной компании за 430 млн рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Частная компания ООО "Бриз" победила в аукционе на помещения в доме 7 стр. 1 в Столешниковом переулке Москвы, который раньше принадлежал виноторговцу Леве. Это следует из сообщения пресс-службы Министерства имущественных отношений Московской области.
"Нежилые помещения на 1-5 этажах "Доходного дома с винным магазином О.П. Леве" в Столешниковом переулке проданы сегодня за 429,1 млн рублей. Новым хозяином 2057,7 кв. м, ранее принадлежащих Московской области, стало ООО "БРИЗ", - процитировали в пресс-службе и.о. министра имущественных отношений Алексея Вьюркова.
В министерстве отметили, что торги прошли в формате электронного конкурса на площадке www.lot-online.ru Российского аукционного дома и это стало первым в РФ опытом конкурса по продаже объекта культурного наследия в электронном виде.
Вьюрков добавил, что новый хозяин помещений должен будет в течение 2 лет и 9 месяцев провести ремонт и реставрацию объекта в соответствии с обязательствами.
Винный магазин Леве упоминается в романе Льва Толстого "Анна Каренина" и является объектом культурного наследия. Здание построено в 1903 году в стиле модерн по проекту известного архитектора Адольфа Эрихсона. Фасад дома отделан камнем и бронзой.
Московской области принадлежали помещения со второго по пятый этаж пятиэтажного бывшего доходного дома с винным магазином Егора Леве. Там располагалось Управление архитектуры и градостроительства Подмосковья. Общая площадь объекта составляет 2057,7 кв. метров. Эту недвижимость планировалось продать в рамках плана по приватизации областного имущества на 2017 год. Конкурс с тех пор объявляли несколько раз, однако победитель не находился.