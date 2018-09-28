Минстрой: Кировская область ответит финансово, если не расселит аварийный фонд в срок

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Кировская область может понести финансовую ответственность в случае срыва сроков переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис, принявший участие в V Всероссийском съезде региональных операторов капремонта в Перми.

Программа расселения аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года, была рассчитана до конца 2017 года, однако несколько регионов, включая Кировскую область, не до конца завершили программу. Согласно допсоглашению с Фондом содействия реформированию ЖКХ все дома должны быть расселены до 1 января 2019 года.

"Есть несколько проблемных субъектов, в том числе Кировская область. Мы и Фонд реформирования ЖКХ жестко за этим следим, и даже если по объективным причинам были сдвиги сроков, все обязательства субъектов в 2019 году должны быть выполнены безусловно. Невыполнение своих обязательств, в том числе обязательств этого года, повлечет серьезную финансовую ответственность. Также понесут ответственность должностные лица, которые за это отвечают", - сказал Чибис, отвечая на вопрос о возможном срыве сроков переселения граждан из аварийного жилья в Кировской области.

В Кировской области до конца года в новое жилье должны въехать 1947 человек, по данным областного правительства на 27 сентября переселено 314 человек. На территории региона в рамках программы строится 31 жилой дом, в которые планируют переселить более 900 человек. Кроме того, жилищную проблему решают путем приобретения 490 квартир на вторичном рынке, еще шесть семей получили за квартиры в аварийном жилье выкупную стоимость.

Ранее губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщал ТАСС, что регион рассчитывает расселить все аварийное жилье в срок, власти держат вопрос на ежедневном контроле.

V Всероссийский съезд региональных операторов капремонта проходил 27-28 сентября в Перми. В съезде приняли участие более 400 представителей региональных фондов капремонта, органов власти и жилищной инспекции из 79 регионов страны.