Минстрой: средняя ставка по проектным кредитам для застройщиков составит 6%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Средняя ставка по проектным кредитным программам для российских застройщиков составит 6% годовых. Об этом заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин во время пленарного заседания IX Всероссийской конференции "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство".

"Должно быть доступное проектное финансирование для застройщиков - ставка по циклу проекта не должна превышать 6%, над этим мы сейчас работаем совместно с ЦБ РФ, Минфином, ДОМ.РФ", - сказал замминистра.

Президент России Владимир Путин в июле 2018 года подписал закон, предусматривающий создание новой системы финансирования жилищного строительства, который должен усилить защиту прав дольщиков. Одно из основных изменений закона - то, что застройщики теряют право напрямую привлекать деньги дольщиков с 1 июля 2019 года. Новый тип реализации жилья подразумевает, что покупатель отдает деньги не напрямую в кассу застройщику, а на застрахованный счет эскроу в уполномоченный банк, который хранит их и отдает девелоперу только после того, как дом будет введен в эксплуатацию. В свою очередь строительная компания должна возводить дома на кредитные средства. В результате риски незавершения строительства принимает на себя не покупатель жилья, а банк, что позволит защитить дольщиков от угрозы долгостроя.

В среднесрочной перспективе для полного замещения средств дольщиков необходим рост объемов проектного финансирования жилищного строительства в семь раз: с 0,6 до 4,3 трлн рублей, по оценке единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.