Минстрой: сверку показаний счетчиков в домах нужно проводить за счет поставщиков услуг ЖКХ

ПЕРМЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис считает, что сверка показаний счетчиков в домах должна проводиться за счет поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Такое мнение он высказал корреспонденту ТАСС в ходе рабочей поездки в Пермь.

"Мы считаем, нужно убрать обязанность потребителя ставить прибор учета, обязанность его лазить с фонариком и сверять показания приборов учета, обязанность допускать управляющие компании для такой сверки. Это все должно делаться не за счет потребителя, а за счет тех, кто поставляет услуги, либо коммунальные ресурсы в наши дома", - сказал он.

Чибис добавил, что ведомство будет предлагать законодательно возложить обязанность установки приборов учета как части системы на ресурсоснабжающие организации (РСО) либо предлагать дать такое право субъекту или муниципалитету. "Чтобы сразу ставились приборы с дистанционной передачей данных [то есть "умные счетчики"], чтобы все это "складывалось в копилку", было доступно и потребителю, и РСО, и государству. Такой законопроект уже подготовлен, он находится на рассмотрении федеральных органов власти", - отметил он.