Кабмин предложил направить на нацпроект "Жилье и городская среда" 319 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство России предлагает выделить на реализацию национального проекта "Жилье и городская среда" 318,9 млрд рублей в 2019-2021 годах. Об этом говорится в опубликованных в субботу материалах, предоставляемых с проектом федерального бюджета на 2019-2021 годы.

"Информация о бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение реализации национальных проектов в 2019-2021 годах: "Жилье и городская среда"- 2019 год - 105,3 млрд рублей, 2020 год - 105,23 млрд рублей, 2021 год - 108,36 млрд рублей", - отмечается в документе.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов. Расходы на федеральный проект "Жилье" предлагается совершить на уровне 23,4 млрд, 26,2 млрд и 29,34 млрд рублей в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно. Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" предусматривает выделение 35,42 млрд рублей ежегодно в течение трех лет. Федеральный нацпроект "Ипотека" финансирования не предусматривает. На исполнение федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" правительством предлагается выделить 46,4 млрд рублей в 2019 году год, затем по 43,6 ежегодно в течение двух лет.