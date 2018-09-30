{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Штраф для госорганов за незаконное начало продаж новостроек составит до 100 тыс. рублей

Также вводится штраф до 200 тыс. рублей за нарушения в размещении информации в единой информационной системе жилищного строительства

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Штраф для органов госвласти, необоснованно выдавших застройщикам жилых домов разрешения на привлечение средств дольщиков, составит до 100 тыс. рублей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях вступают в силу с 1 октября 2018 года.

"Необоснованное принятие органом, осуществляющим региональный государственный контроль в области долевого строительства многоквартирных домов, решения о выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным законодательством об участии в долевом строительстве, или об отказе в выдаче такого заключения, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей", - говорится в тексте закона.

Заключение о соответствии застройщика требованиям закона 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…" является обязательным условием для продажи квартир в новостройках путем регистрации договоров долевого участия в Росреестре, следует из требования законодательства.

Кроме того, закон вводит ответственность за нарушения в размещении информации в единой информационной системе жилищного строительства. Штраф предусмотрен за неразмещение или нарушение порядка, способов и сроков размещения информации. Также штраф может быть наложен за размещение неполной или заведомо искаженной информации.

Единая информационная система жилищного строительства расположена по адресу "наш.дом.рф" и администрируется Минстроем России и единым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. Система является единой площадкой, содержащей актуальную, достоверную информацию по жилищной сфере в обобщенном виде по стране, регионам и по каждому строящемуся объекту в отдельности. В нее входит Единый реестр застройщиков, где размещается информация о ходе строительства всех новостроек в России. По состоянию на 1 октября реестр содержит информацию о 17,1 тыс. строящихся домов по всей стране

Размещать информацию в системе должны не только застройщики, но и региональные и федеральные органы власти, осуществляющие контроль, надзор и регулирование в области долевого строительства многоквартирных домов, а также государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, говорится в пояснительной записке к закону. За нарушение предусмотрен штраф до 200 тыс. рублей, а если нарушитель уже привлекался к административной ответственности - до 400 тыс. рулей. вводится штраф за необоснованную выдачу или отказ выдачи положительного заключения о соответствии застройщика и проектной декларации установленным требованиям.

Теги
Россия
Власти Великобритании намерены ввести новый налог для иностранных покупателей недвижимости
Британский премьер Тереза Мэй заявила, что вырученные средства пойдут на решение проблемы бездомных
Читать полностью