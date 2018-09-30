Штраф для госорганов за незаконное начало продаж новостроек составит до 100 тыс. рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Штраф для органов госвласти, необоснованно выдавших застройщикам жилых домов разрешения на привлечение средств дольщиков, составит до 100 тыс. рублей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях вступают в силу с 1 октября 2018 года.

"Необоснованное принятие органом, осуществляющим региональный государственный контроль в области долевого строительства многоквартирных домов, решения о выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным законодательством об участии в долевом строительстве, или об отказе в выдаче такого заключения, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей", - говорится в тексте закона.

Заключение о соответствии застройщика требованиям закона 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…" является обязательным условием для продажи квартир в новостройках путем регистрации договоров долевого участия в Росреестре, следует из требования законодательства.

Кроме того, закон вводит ответственность за нарушения в размещении информации в единой информационной системе жилищного строительства. Штраф предусмотрен за неразмещение или нарушение порядка, способов и сроков размещения информации. Также штраф может быть наложен за размещение неполной или заведомо искаженной информации.

Единая информационная система жилищного строительства расположена по адресу "наш.дом.рф" и администрируется Минстроем России и единым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. Система является единой площадкой, содержащей актуальную, достоверную информацию по жилищной сфере в обобщенном виде по стране, регионам и по каждому строящемуся объекту в отдельности. В нее входит Единый реестр застройщиков, где размещается информация о ходе строительства всех новостроек в России. По состоянию на 1 октября реестр содержит информацию о 17,1 тыс. строящихся домов по всей стране

Размещать информацию в системе должны не только застройщики, но и региональные и федеральные органы власти, осуществляющие контроль, надзор и регулирование в области долевого строительства многоквартирных домов, а также государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, говорится в пояснительной записке к закону. За нарушение предусмотрен штраф до 200 тыс. рублей, а если нарушитель уже привлекался к административной ответственности - до 400 тыс. рулей. вводится штраф за необоснованную выдачу или отказ выдачи положительного заключения о соответствии застройщика и проектной декларации установленным требованиям.