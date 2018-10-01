Почти 15% застройщиков в Москве не смогут привлекать средства дольщиков

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Тридцать две столичных компании-застройщика не смогут привлекать денежные средства граждан для строительства жилья в Москве. Об этом говорится в сообщении Москомстройнивеста.

"Москомстройинвест уведомил управление Росреестра по Москве об отсутствии у 32 застройщиков права привлекать денежные средства участников долевого строительства в связи с тем, что они не открыли в срок до 1 сентября 2018 г. специальные счета в уполномоченных банках", - говорится в сообщении.

Обязанность по открытию специального счета в отношении каждого разрешения на строительство с 1 сентября 2018 года установлена поправками в действующее законодательство о долевом строительстве. "Несмотря на то, что комитет неоднократно напоминал застройщикам о необходимости сделать этот шаг, некоторые из них проигнорировали наши обращения и теперь не смогут привлекать денежные средства граждан на строительство многоквартирных домов", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Константина Тимофеева.

Всего, по данным комитета, в Москве 223 застройщика открыли специальные счета в уполномоченных банках. Всего открыто 507 специальных счетов, так как требования законодательства предусматривают открытие отдельного счета на каждый дом.

Кто не сможет продавать квартиры дольщикам

Полный список застройщиков, которые не смогут привлекать денежные средства граждан для строительства, Москомстройинвест не предоставил. "Можем предоставить данные по следующим застройщикам: "ВИРТУС Р" (ул. Таманская, вл. 1); "БЭСТ консалтинг" (ул. Лермонтовская, д. 17, стр. 1); "Эдельвейс" (дер. Рогозинино)", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета.

Согласно данным риэлторских агентств и собственных сайтов компаний, застройщик "ВИРТУС Р" входит в группу "Ташир" и по указанному адресу реализует проект по строительству малоэтажного жилого комплекса в Серебряном бору, "БЭСТ консалтинг" возводит жилой комплекс "Время" в районе станции метро "Преображенская площадь", а застройщик "Эдельвейс" релизует проект ЖК "Первомайское" в Новой Москве.