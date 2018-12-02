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Минстрой намерен быстрее подключать новые дома к коммунальной инфраструктуре

Министр строительства Владимир Якушев отметил, что проблема состоит в сложной административной процедуре

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации работает над тем, чтобы ускорить административную процедуру подключения новых жилых домов к коммунальным сетям, и региональным ресурсоснабжающим организациям надо проявить в этом вопросе гибкость, заявил журналистам в воскресенье в Уссурийске (Приморский край) министр строительства Владимир Якушев.

Отвечая на вопрос журналистов о достаточно быстрых сроках строительства новых домов в России и несопоставимо медленных сроках их подключения к коммунальным сетям, министр заявил, что проблема состоит в сложной административной процедуре. "Очень непростые административные процедуры, которые ресурсоснабжающие организации в субъектах, скажем так, навязывают. Поэтому наша задача сегодня с субъектами и с муниципальными образованиями вместе в этом вопросе навести порядок. Это одна из тех задач, которые перед собой ставит министерство", - сказал Якушев.

Согласно стратегии развития жилищной сферы Российской Федерации на период до 2025 года, к этому времени в стране должны строить в 1,5 раза больше жилых домов. Как подчеркнул министр, в рамках этой задачи скорость подключения к сетям приобретает очень важное значение. Он также призвал ресурснабжающие организации проявить гибкость в этом вопросе.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона 9 августа предложил не включать стоимость инфраструктуры в стоимость жилья в дальневосточных регионах. На Дальнем Востоке сейчас практически отсутствуют площадки с инфраструктурой комплексной застройки, в связи с чем Минстрою РФ и правительствам регионов было предложено предусмотреть механизм финансирования инженерной инфраструктуры.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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