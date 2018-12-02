Приморье получит из федерального бюджета 3,7 млрд рублей на комфортную городскую среду

ТАСС, 2 декабря. Приморский край получит из федерального бюджета на финансирование программы комфортной городской среды порядка 3,7 млрд рублей. Финансирование программы в регионе будет увеличено в два раза, сообщает в воскресенье пресс-служба Минстроя РФ.

"Финансирование программы комфортной городской среды в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Приморском крае будет увеличено в два раза. Об этом 2 декабря в ходе рабочего визита в регион сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев. Из федерального бюджета Приморскому краю по нацпроекту будет выделено порядка 3,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

С 2018 по 2022 гг. в регионе планируется благоустроить около 500 дворов и более 130 общественных территорий. "Приморский край в лидерах по выполнению программы, в 2017 году она выполнена на 100%, хорошая динамика отмечается и в текущем году", - приводит пресс-служба слова Якушева.

В ходе визита Якушев и врио губернатора края Олег Кожемяко осмотрели благоустроенный в рамках проекта сквер и проект комплексного развития территории - микрорайон "Радужный" в Уссурийске.

Кожемяко также обратился к Якушеву с инициативой включить в 2019 году регион в программу "Чистая вода" для получения федеральной субсидии на строительство очистных сооружений в ряде муниципалитетов. Проектно-сметная документация на строительство очистных объектов регионом подготовлена, в ближайшее время Минстрой России рассмотрит пакет документов.