Победителями хакатона ДОМ.РФ стали разработчики системы отслеживания хода стройки жилья

ВОРОНЕЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Команда Bro-tuny из Воронежского государственного университета (ВГУ) инженерных технологий, которая разработала систему отслеживания хода строительства жилых комплексов, стала победителем первого хакатона единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, состоявшегося в Воронеже. Приз составил 300 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения победителей хакатона.

"Суть нашего продукта в том, что покупатели квартир на этапе строительства с помощью сайта смогут детально посмотреть ход стройки, фотоотчеты, а также узнать, что и в какие сроки планирует сделать застройщик в будущем", - сказал член команды, студент Воронежского государственного университета инженерных технологий Александр Петров.

Еще два гранта от жюри хакатона размером в 50 тыс. рублей получили студенты первого курса ВГУ - команда "Хакотята" и третьекурсники того же ВУЗа - команда Spitfire. Молодые люди из команды "Хакотята" были отмечены за инновационное решение - в своей работе они использовали элементы машинного обучения и кластеризацию объектов. "Мы сделали проект, с помощью которого покупатель может зайти на сайт и, исходя из его запросов и фильтров, выберет максимально выгодное для него предложение", - сказал капитан команды, 18-летний студент Максим Наумов. Участники же Spitfire создали web-приложение, которое позволяет найти квартиру еще на этапе строительства, исходя из потребностей и возможностей покупателя.

Всего в форуме участвовало 10 воронежских команд, в каждой из которых было не более семи человек, самыми молодыми участниками были студенты первых курсов образовательных учреждений города, а самыми взрослыми - недавние выпускники. Участники хакатона работали больше суток, часть из них - без перерыва на сон.

Задачи участников

Хакатон представляет собой форум, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения сообща работают над решением какой-либо задачи. Директор информационных технологий ДОМ.РФ Сергей Свинарь пояснил ТАСС, что перед студентами был представлен список задач, из которого каждая команда выбрала одну для реализации. Оценивали результат специалисты ДОМ.РФ, также техническую часть проверяли представители компании "Яндекс". Среди основных критериев оценки были степень готовности MVP (минимально жизнеспособный продукт), качество кода и уникальность предлагаемого решения.

Команда Catprogrammers представила приложение, которое отображает на карте полную информацию о строящихся объектах. Молодые программисты из команды DSD предложили чат-бот, который позволяет упростить процесс общения застройщика с конечным пользователем напрямую. "Мы создали сервис для ознакомления каждого жителя с ходом работ на строительных объектах нашего города", - в свою очередь, сказал член группы Proteus, 21 - летний студент ВГУ Павел Лесунов.

Руководитель IT проектов и методологии ДОМ.РФ Александр Васильев отметил, что каждый участник перед тем, как попасть в команду, прошел предварительное интервью по телефону. "Мы уверены, что некоторые решения, которые были разработаны в рамках хакатона, получат развитие в компании, может быть, даже с участием их разработчиков в качестве сотрудников ДОМ.РФ", - сказал Васильев.

Хакатон как кадровый резерв

Директор по персоналу группы компании ДОМ.РФ Алексей Первенцев добавил, что авторам лучших работ, помимо гранта, компания предложит дальнейшее сотрудничество.

Ранее компания начала централизацию и перевод функций операционного сопровождения в регионы. Воронеж был выбран ДОМ.РФ по ряду критериев, в том числе наличию других сервисных центров в городе, стоимости открытия центра и расстоянию до Москвы, численности населения, количеству вузов в городе, их рейтингам, средней заработной плате в регионе. В Воронеже будут сосредоточены практически все функции бэк-офиса, в том числе блок ИТ.

Также организация создаст места для юристов, экономистов, бухгалтеров, сотрудников колл-центра и других специальностей, при этом студенты смогут работать по системе частичной занятости. Заработная плата для сотрудников будет устанавливаться исходя из среднего уровня оплаты труда в регионе. При это ДОМ.РФ делает большой акцент в мотивации сотрудников на предложение им программ развития и карьерных перспектив в рамках всей группы.

"В Воронеже будет создано еще 500-600 вакансий на 2019 год, из которых в районе 150 - это сотрудники сферы информационных технологий. Сейчас у нас уже есть 400 сотрудников в едином сервисном центре в Воронеже. По плану - до 1 тыс. сотрудников будут работать в бэк-офисе ДОМ.РФ в 2019 году", - заключил директор по персоналу.