Топилин: малоэтажные дома престарелых со спортзалами будут строить в России с 2020 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минтруд России совместно с Минстроем, Сбербанком и Внешэкономбанком запустит проект по строительству малоэтажных комфортных домов престарелых и психоневрологических интернатов. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Глава ведомства напомнил, что в федеральном проекте "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" заложено более 40 млрд рублей на шесть лет.

"В 2019 году средства пойдут на строительство или завершение строительства уже согласованных объектов, а с 2020 года мы будем направлять финансы на постройку совершенно иных учреждений - отвечающих современным требованиям. Проживание в домах престарелых и ПНИ [психоневрологических интернатах] должно быть максимально комфортным с психологической точки зрения", - сказал он.

По словам министра, речь идет о небольших учреждениях, в которых должны быть зоны отдыха, помещения для реабилитации, спортзал. "Должны быть зоны отдыха внутри, территория вокруг, помещения для реабилитации, санузел в комнате, а не на этаже, спортзал и так далее. Это другое расположение комнат, другие коридоры, другая столовая", - рассказал собеседник агентства.

"Сейчас мы собираем заявки от регионов и параллельно вместе с Минстроем, Сбербанком и ВЭБ решаем вопрос разработки типовых проектов таких домов. К сожалению, то, что предлагается архитекторами сейчас, - это беда по большому счету. Мы будем давать субъектам не просто деньги, а уже готовый проект. Чтобы для инвалидов и пожилых больше не строилось, по сути, казарм", - сказал Топилин.