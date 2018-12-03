Суд в январе назначит конкурсного управляющего московского долгостоя "Академ Палас"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Суд в январе назначит нового конкурсного управляющего недостроенного жилого комплекса "Академ Палас" на проспекте Вернадского в Москве, в настоящее время объект находится под охраной, сообщила в понедельник пресс-служба Москомстройинвеста.
Застройщик жилого комплекса признан банкротом - в отношение него введено конкурсное производство, что дает право передать объект муниципальному застройщику.
"Новый конкурсный управляющий будет выбран из числа арбитражных управляющих, аккредитованных Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства. Судебное заседание по этому вопросу назначено на 22 января 2019 года", - говорится в сообщении.
Новый застройщик закажет экспертизу для подготовки сметы расходов на достройку жилого комплекса с 538 квартирами и 1361 машиноместом.
"Академ Палас" попал в число московских долгостроев, которые мэрия решила завершить за счет средств города. В отношении руководства застройщика жилого комплекса - АО "ОСК" - в ноябре 2016 года возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Строительные работы на ЖК "Академ-Палас" не ведутся с июля 2014 года.