Суд в январе назначит конкурсного управляющего московского долгостоя "Академ Палас"

Топилин: малоэтажные дома престарелых со спортзалами будут строить в России с 2020 года

Министр также напомнил, что в федеральном проекте "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" заложено более 40 млрд рублей на шесть лет

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