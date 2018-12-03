Проект стандарта "умного города" будет готов к 6 декабря

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Проект стандарта "умного города" для российских муниципалитетов будет подготовлен к 6 декабря 2018 года, сообщил ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис в кулуарах форума "Цифровизация 2018" в МГУ.

"Драфт [черновик] стандарта "умного города" мы представим на рабочей группе по проекту 6 декабря. После этого стандарт будет вынесен на обсуждение с экспертным сообществом", - сказал заместитель министра.

Он добавил, что в стандарте, в частности, будут учитываться зарубежные практики развития "умного города", в том числе китайские и японские.

"Стандарт будет содержать конкретные шаги, сроки их реализации и эффект, который мы от них ожидаем", - добавил Чибис.

Проект "Умный город" входит в состав нацпроекта "Цифровая экономика". Как сообщалось, пилотными площадками для его реализации стали 37 городов из 33 регионов.