МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Технологии распознавания лиц войдут в стандарт "Умного города". Об этом в кулуарах форума "Цифровизация 2018" журналистам сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.

"Распознавание лиц - это архиважно с точки зрения безопасности, и мы постараемся это "зашить" в стандарт "Умного города". Нет задачи контролировать каждого гражданина, но поиск преступников и пропавших людей - это важно", - сказал Чибис.

Он напомнил, что сегодня пилотные проекты распознавания лиц внедряются в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2019 году в столице создадут масштабную систему распознавания лиц, а камеры видеонаблюдения заменят на более совершенные.

Как сообщалось, проект стандарта "Умного города" будет разработан к 6 декабря, после чего будет вынесен на обсуждение с экспертным сообществом. Документ будет фиксировать шаги и сроки цифровизации городского хозяйства.

Проект "Умный город" входит в состав нацпроекта "Цифровая экономика", пилотными площадками для его реализации стали 37 городов из 33 регионов.