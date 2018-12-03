Свыше 540 тыс. кв. м недвижимости построят на территории промзон в ЦАО Москвы

"Продолжаем развивать территории семи промзон в ЦАО. Планируем построить там больше 540 тыс. кв. м недвижимости", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более 540 тыс. кв. метров недвижимости планируется построить на территории семи промзон, расположенных в Центральном округе Москвы. Об этом в понедельник в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Продолжаем развивать территории семи промзон в #ЦАО . Планируем построить там больше 540 тысяч кв. м недвижимости. Например, в Мрузовском переулке, в производственной зоне "Курская", завершается строительство инженерного центра #Мосгаз . А это новые рабочие места и доходы в бюджет.

Собянин также добавил, что на территории производственной зоны "Курская" в Мрузовском переулке завершается строительство инженерного центра "Мосгаза". "А это новые рабочие места и доходы в бюджет", - подчеркнул мэр столицы.

Ранее на сайте Стройкомплекса Москвы сообщалось, что с 2011 по 2017 годы в ходе реорганизации промзон в ЦАО было построено 46 различных объектов недвижимости общей площадью более 1,7 млн кв. метров.