Свыше 540 тыс. кв. м недвижимости построят на территории промзон в ЦАО Москвы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более 540 тыс. кв. метров недвижимости планируется построить на территории семи промзон, расположенных в Центральном округе Москвы. Об этом в понедельник в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Продолжаем развивать территории семи промзон в ЦАО. Планируем построить там больше 540 тыс. кв. м недвижимости", - говорится в сообщении.
Продолжаем развивать территории семи промзон в #ЦАО. Планируем построить там больше 540 тысяч кв. м недвижимости. Например, в Мрузовском переулке, в производственной зоне "Курская", завершается строительство инженерного центра #Мосгаз. А это новые рабочие места и доходы в бюджет.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 3 декабря 2018 г.
Собянин также добавил, что на территории производственной зоны "Курская" в Мрузовском переулке завершается строительство инженерного центра "Мосгаза". "А это новые рабочие места и доходы в бюджет", - подчеркнул мэр столицы.
Ранее на сайте Стройкомплекса Москвы сообщалось, что с 2011 по 2017 годы в ходе реорганизации промзон в ЦАО было построено 46 различных объектов недвижимости общей площадью более 1,7 млн кв. метров.