Крым планирует минимум в 1,5 раза увеличить объем вводимого жилья к 2024 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Годовой объем вводимого в эксплуатацию в Республике Крым жилья к 2024 году должен увеличиться минимум в 1,5 раза, как этого предусматривает майский указ, благодаря улучшению логистики после ввода железнодорожной част Крымского моста и мерам поддержки. Об этом в пятницу ТАСС сообщил министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов.

"Мы будем выполнять задачи, которые перед нами ставит президент и которые отражены в майском указе. Достигнутые показатели 2017 года - около 80 млн кв. метров введенного жилья по стране - в 2024 году должны достигнуть 120 млн кв. метров. Полуторакратный рост за шесть лет минимум, в этой динамике и будет находиться Республика Крым. Если удастся увеличивать, то будем увеличивать, но полуторакратное увеличение до 2024 года мы запланировали", - сказал Кононов.

По словам министра, в этом году в республике будет введено в эксплуатацию около 600 тыс. кв. метров жилья. Многоквартирные дома составляют 60% от этих показателей. Он добавил, что сейчас только по договорам долевого строительства в регионе возводятся 87 многоквартирных домов.

"По состоянию на 1 октября на территории Республики Крым 32 застройщика осуществляют строительство 87 многоквартирных домов общей площадью 562 тыс. кв. метров с привлечением средств по 214 ФЗ. Заключено 4743 договора участия в долевом строительстве из которых 1619 исполнено, остальные в стадии исполнения. Объем привлеченных по договорам средств составил более 13 млрд рублей", - сообщил Кононов.

По словам министра, показатели в Крыму должны вырасти благодаря принятию в регионе всех градостроительных документов и упрощению логистики после ввода железнодорожной части Крымского моста. Кроме того, власти принимают и разрабатывают меры административной поддержки для упрощения работы застройщиков в регионе, также в строительстве жилья участвуют государственные предприятия. "С участием наших подведомственных предприятий уже введены ряд объектов жилья эконом-класса, на сегодняшний день более 34 тыс. кв. метров жилья мы выставили на рынок", - отметил Кононов.

По оценке министра, потребность республики в жилье составляет минимум 8 млн кв. метров, и в ближайшее десятилетие спрос на жилье в регионе будет сохраняться. "Нам минимум 10 лет нужно работать, для того, чтобы решить вопросы, которые у нас накопились за 25 лет жизни в другом государстве. Более 30 тыс. очередников в Крыму, нуждающихся в улучшении жилищных условий", - сказал Кононов.

Генпланы развития городов региона

Министр также сообщил, что в регионе уже утверждены 200 генеральных планов муниципалитетов в Крыму, работу над остальными 63 планируют завершить до конца этого года, что позволит избежать хаотичной застройки в республике, а в перспективе приведет к удешевлению жилья.

Ранее Кононов сообщал, что утверждение генеральных планов развития городов и поселков в числе прочего позволит избежать дальнейшей хаотичной застройки в регионе. Кроме того, наличие градостроительной документации поможет привлечь в Крым застройщиков.

"Из 263 необходимых к принятию генеральных планов, утверждено 200. У меня есть серьезные основания полагать, так как есть дорожная карта и обязательства, что оставшиеся 63 генеральных плана по пяти муниципальным образованиям будут приняты в этом году", - отметил Кононов.

По словам министра, утверждение генпланов позволит уже в начале следующего года подготовить во всех населенных пунктах правила землепользования и застройки. "Правила землепользования и застройки принимаются после утверждения генпланов, поэтому с учетом сроков по градостроительному кодексу - это будет первый квартал следующего года", - сказал Кононов.

Он отметил, что наличие генпланов и правил землепользования и застройки является одним из главных условий для массового жилищного строительства, а значит и удешевления жилья в регионе. "Массовое жилищное строительство возможно при наличии градостроительной документации, которая будет в открытом доступе и позволит заинтересованному инвесторам и застройщикам входить в Крым. Когда у нас будет достаточное предложение по жилью, можно будет говорить и об уменьшении его стоимости", - пояснил Кононов.

Масштабная работа по разработке градостроительной документации всех населенных пунктов началась в Крыму после воссоединения с Россией в 2014 году. Она проводится в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития полуострова.

Майский указ

Вновь вступив в должность президента, 7 мая 2018 года Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года". Сформированы национальные проекты по 12 направлениям стратегического развития: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.