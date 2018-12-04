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Правительство упростило размещение спецсчетов для капремонта в Крыму и Севастополе

Сообщается, что размер капитала кредитных организаций должен составлять не менее 25 млрд рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ упростило требования к банкам, в которых в Крыму и Севастополе можно открывать специальные счета, на которых собственники формируют средства фонда капитального ремонта дома. Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативно-правовых актов.

"Специальные счета, открытие которых осуществляется на территориях Республики Крым и г. Севастополя, могут быть открыты в российских кредитных организациях <…> соответствующих следующим требованиям: наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "A (RU)" <…> размер собственных средств (капитала) - не менее 25 млрд рублей", - говорится в постановлении.

В настоящее время российские банки, которые могут работать со средствами капремонта, должны иметь рейтинг не ниже уровня "А+ (RU)" и обладать капиталом не менее 250 млрд рублей, следует из текущей версии постановления правительства. Соответствующие поправки были внесены в апреле 2018 года, после чего банки в Крыму и Севастополе, в которых ранее открывались счета для аккумулирования взносов на капитальный ремонт, перестали соответствовать новым требованиям.

Как следует из норм Жилищного кодекса, собственники жилья в России вправе выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта: перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет дома или же перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет.

Теги
РоссияКрымСевастополь
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