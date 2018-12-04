Дума приняла в I чтении проект, усиливающий контроль за расходованием маткапитала на жилье

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, усиливающий контроль за расходованием средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.
Согласно документу, информация о признании непригодным для проживания жилого объекта, на покупку которого планируется потратить маткапитал, сможет послужить основанием для отказа в удовлетворении соответствующего заявления. При этом родителям не придется заниматься проверкой приобретаемого жилья самостоятельно, обязанность проконтролировать этот вопрос возлагается на сам Пенсионный фонд.
Кроме того, предлагается закрепить исчерпывающий перечень организаций, контролируемых Банком России, на погашение займов которых могут быть направлены средства маткапитала.
Отмечается, что действующее законодательство позволяет направлять материнский капитал на погашение обязательств по договорам займа на приобретение или строительство жилья, обеспеченным ипотекой и заключенным в том числе с иными некредитными организациями, 90% которых неподконтрольны ЦБ и другим госорганам. В такой ситуации высокими остаются риски неправомерных действий со средствам материнского капитала.
В целях защиты прав семей предлагается исключить "иные" организации из числа организаций, предоставляющих займы, на погашение которых возможно направление средств материнского капитала. "Одновременно законопроектом предлагается включить в число указанных организаций единый институт развития в жилищной сфере (АО "ДОМ.РФ", ранее - АО "АИЖК"), а также сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, выделив их из числа "иных" организаций", - говорится в пояснительной записке.