Число желающих докупить площадь в домах по программе реновации выросло на 40% с октября

"По сравнению с данными на 1 октября число заявлений на покупку дополнительной жилой площадки за доплату по программе реновации выросло с 94 до 164", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Количество заявлений в Московский фонд реновации на докупку площади в новых домах выросло более чем на 40% с октября, сообщает пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Как получить пять комнат вместо одной квартиры в хрущевке и переехать в новостройку из ветхого дома

Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками Как получить пять комнат вместо одной квартиры в хрущевке и переехать в новостройку из ветхого дома

По данным пресс-службы, больше всего запросов на докупку поступило от жильцов "стартовых" домов на проспекте Вернадского и улице Дмитрия Ульянова, далее следуют новостройки на 5-й Парковой, Судостроительной и летчика Бабушкина.

Отмечается, что в отношении 135 заявок вынесены положительные решения. Участникам программы реновации, которые захотят купить дополнительные квадратные метры в новой квартире, гарантируется скидка в 10%.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил городскую программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5170 домов, в основном пятиэтажные хрущевки - это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тысяч квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.