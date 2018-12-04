Российские застройщики с 1 июля открыли 100 счетов эскроу

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сто счетов эскроу открыли российские застройщики за пять месяцев 2018 года. Об этом на расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера сообщил генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Александр Плутник, представляя итоги деятельности компании за год.
"Открыто сто счетов эскроу с 1 июля по 1 декабря. С применением таких счетов ведется строительство 1,5 млн кв. м",- сказал Плутник.
Сведения об открытых счетах эскроу содержатся в Единой информационной системе жилищного строительства, оператором которой выступает ДОМ.РФ.
Как сообщалось, с 1 июля 2018 года, согласно поправкам к долевому законодательству, застройщики в добровольном порядке могут использовать счета эскроу для привлечения средств дольщиков. С 1 июля 2019 года привлечение средств дольщиков по старой схеме будет запрещено, деньги граждан будут аккумулироваться на счетах эскроу. Использовать средства с этих счетов застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Для строительства компании будут привлекать банковские кредиты.