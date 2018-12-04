Более 3,5 тыс. га неиспользуемых земель ежегодно будут передавать под строительство

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. га неэффективно используемых федеральных земель ДОМ.РФ будет ежегодно вовлекать в оборот под строительство жилья и инфраструктуры. Об этом на расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера сообщил генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Александр Плутник, представляя итоги деятельности компании за год.
"Мы должны из федеральной собственности вовлечь более 3,5 тыс. га в год. Это достаточно значимый объем", - сказал Плутник.
Он отметил, что вовлечение в оборот неэффективно используемых земель является одним из инструментов наращивания объемов жилищного строительства. Плутник пояснил, что строящееся жилье должно пользоваться спросом. По данным ДОМ.РФ, у россиян более востребовано жилье в развитых, обеспеченных транспортной и социальной инфраструктурой районах, чем в строящихся с нуля кварталах на окраинах.
"Люди хотят жить в комфортной и насыщенной городской среде и не хотят тратить по 2-2,5 часа в день на дорогу. По спросу такие районы "проседают", - добавил Плутник.
Он отметил, что участки вовлекаются не только под жилищное строительство, но и для формирования городской среды. В частности, напомнил Плутник, недавно ДОМ.РФ принял решение инициировать передачу участка под благоустройство парка во Владивостоке.
ДОМ.РФ выполняет функции агента Российской Федерации по вовлечению в оборот неиспользуемых федеральных земель для жилищного или инфраструктурного строительства через механизм правительственной комиссии. Cогласно нацпроекту "Жилье и городская среда" к 2024 году ежегодно в России должно вводится в строй 120 млн кв. м жилья.