В Москве возросло число сделок с недвижимостью с полной одномоментной оплатой

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Рост числа сделок с единовременной выплатой полной стоимости жилья наблюдается на массовом рынке новостроек в границах старой Москвы впервые с осени докризисного 2013 года. Об этом говорится в опубликованном во вторник аналитическом исследовании риэлторской компании "ИНКОМ-Недвижимость".

"За период с 2014-го по 2017-й число сделок с оплатой покупки в размере 100% последовательно снижалось: в ноябре 2013 года их насчитывалось 28%, год спустя - 26%, в 2015-м - не более 19%, в ноябре 2016 года показатель опустился до 17%, в 2017 году - до 10%. И только этой осенью отмечена положительная динамика - 15% в общем разрезе сделок с первичными квартирами в старой Москве проводятся со стопроцентным платежом. Это на 5 п. п. больше относительно значений ноября прошлого года", - отмечается в материалах риэлтора.

Анализ проводился по самым массовым категориям классов "стандарт" и "комфорт" (среднеценовая недвижимость).

Как правило, большая часть сделок проводится в рассрочку или по модели trade-in - взаимозачета старой недвижимости при покупке новой, пояснили ТАСС в компании. На вторую форму приходится примерно 20% сделок.

Руководитель аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость" Дмитрий Таганов предположил, что увеличение количества покупок с полной единовременной оплатой главным образом объясняется общей активностью рынка столичной недвижимости. Так, повысился спрос на вторичное жилье, поэтому стало проще продать свою старую квартиру и на вырученные деньги приобрести объект в новостройке. Сегодня именно такие клиенты составляют костяк группы покупателей с полной оплатой. "Кроме того, невысокие проценты по банковским депозитам, валютные колебания и усиливающийся прирост ипотечных ставок стимулируют население конвертировать денежные средства в недвижимость - в надежде сохранить накопления", - рассуждает аналитик.

Однако в компании не ожидают дальнейшее увеличение числа сделок с полной одномоментной оплатой: в перспективе до двух лет их общий объем реализации на первичном рынке московского жилья должен снизиться. Один из факторов - рост цен, который может быть спровоцирован переходом на проектное финансирование и отменой договоров долевого участия. "На фоне падающей платежеспособности граждан состав покупателей, в том числе и со свободными средствами, которые смогут позволить себе единовременно внести 100%-ю сумму, будет меньше, чем сейчас", - считает Таганов.