В Счетной палате назвали деятельность ДОМ.РФ эффективной

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Деятельность единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ является эффективной. Такое мнение высказал аудитор Счетной палаты Андрей Перчян в ходе круглого стола в Совета Федерации на тему "Развитие системы жилищного ипотечного кредитования в РФ".
"Эффективность ДОМ.РФ выросла, в организации произошли заметные изменения, организация стала прибыльной", - сказал он.
В рамках развития ипотечного бизнеса в состав ДОМ.РФ вошла кредитная организация - банк "Российский капитал", в свою очередь отметил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России Сергей Платонов. "Теперь это полноценный институт развития, имеющий как банковскую, так и небанковскую составляющую. Это позволит диверсифицировать риски и подходы к программам ипотечного кредитования", - подчеркнул Платонов.
Среди основных задач госкомпании аудитор назвал использование инструментов господдержки для повышения доступности жилья для различных категорий граждан. "По нашему мнению, расширения доступности ипотеки и господдержки граждан, которые оказываются в сложной финансовой ситуации, - должна оставаться в поле зрения государства", - заключил представитель контрольного органа.