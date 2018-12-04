ЦБ предложил разрешить россиянам временно не выплачивать ипотеку

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Банк России предлагает разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в трудных жизненных ситуациях, сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов, выступая в Совете Федерации.

"Надо включить такой опцион, что при возникновении такого рода обстоятельств, как потеря работы или несчастный случай, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности, человек в одностороннем порядке, по оговоренной заранее в стандарте ипотечного жилищного кредитования схеме, объявлял банку о моратории на текущие выплаты", - сказал Швецов.

Он также привел статистику, согласно которой россияне до 30-35 лет стали гораздо чаще менять место работы по независящим от них причинам.

Согласно проекту поправок в закон "О потребительском кредите (займе)" (в части предоставления заемщику права на изменение графика платежей), текст которого имеется в распоряжении ТАСС, заемщик может обратиться в банк с заявлением о реструктуризации ипотеки, если сумма займа не превышает 10 млн рублей, а с момента оформления ипотеки прошло более одного года. Также период просрочки по платежу не должен превышать 60 дней подряд. Еще одно обязательное требование - среднемесячный доход семьи, рассчитанный за три месяца, должен снизиться минимум на 30%.