ДОМ.РФ вовлечет в оборот более 18,5 тыс. га неиспользуемых земель к 2024 году

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. ДОМ.РФ планирует вовлечь в оборот более 18,5 тыс. га неэффективно используемых земель, находящихся в федеральной собственности, к 2024 году, сообщил генеральный директор компании Александр Плутник на расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Во вторник комитет Совфеда рассмотрел итоги деятельности ДОМ.РФ по выполнению поручений президента. В частности, по строительству 120 млн кв. м жилья ежегодно начиная с 2024 года. Выступая на заседании, Плутник отметил, что для достижения показателей в 120 млн кв. м в год необходима земля, обеспеченная инфраструктурой.

Он пояснил, что практика, когда жилые районы вырастают в поле, далеко от центров деловой активности и досуга, больше не работает. Такие форматы не пользуются спросом, а значит, необходимо активнее вовлекать земли из федеральной собственности, которые неэффективно используются. Такие участки зачастую уже обеспечены необходимой инфраструктурой и имеют хорошее местоположение.

"К 2024 году ДОМ.РФ намерен вовлечь в оборот 18,6 тыс. га неэффективно используемых федеральных земель", - сказал Плутник, добавив, что ежегодно в оборот будет вовлекаться около 3,5 тыс. га.

ДОМ.РФ выполняет функции агента Российской Федерации по вовлечению в оборот неиспользуемых федеральных земель для жилищного или инфраструктурного строительства через механизм правительственной комиссии.

Защитить деньги россиян

На заседании Плутник также напомнил, что со следующего года жилье будет строиться по новым правилам, которые призваны защитить деньги граждан, вложившихся в стройку.

C 1 июля 2019 года российские застройщики больше не смогут привлекать напрямую средства дольщиков. Деньги россиян до момента окончания строительства будут храниться на счетах эскроу. Доступа к ним застройщики не будут иметь вплоть до ввода объекта в эксплуатацию. Сами же работы будут выполняться за счет банковских кредитов. Эти меры должны защитить деньги граждан, но, по оценкам экспертного сообщества, приведут к повышению себестоимости и стоимости квадратного метра.

"Граждане сохранят возможность приобретать жилье на ранних этапах строительства. Их средства будут надежно защищены в уполномоченных банках на эскроу-счетах. Банки будут использовать эти средства как базу фондирования. По нашим оценкам, при такой схеме финансирования рост себестоимости строительства составит 3,7%", - говорится в материалах к заседанию.

Обязательным использование специальных счетов станет в 2019 году, но с 1 июля 2018 года российские девелоперы могут работать по эскроу в добровольном порядке. "Открыто 100 счетов эскроу с 1 июля по 1 декабря. С применением таких счетов ведется строительство 1,5 млн кв. м",- сказал Плутник.

По данным ДОМ.РФ, на сегодня в процессе строительства находится 132 млн кв. м жилья, которое будет постепенно вводиться в ближайшие годы. При этом, согласно национальному проекту "Жилье и городская среда", ежегодный объем ввода в 2024 году должен достичь 120 млн кв. м.

Создавать комфорт

Предполагается, что в результате реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" россияне будут жить в комфортных городах. ДОМ.РФ совместно с Минстроем экспертами КБ "Стрелка" разработал индекс качества городской среды. Российские города предлагается оценивать по критериям безопасности, экологичности, разнообразия жилой застройки и современности среды.

"По этой методике мы провели оценку 1112 городов. Результаты показали, что в 80% городов среда неблагоприятна. Применение индекса выявит проблемы городов, расставит понятные приоритеты при разработке целевых программ развития территорий", - пояснил Плутник.

Он добавил, что ДОМ.РФ уже разработал концепции благоустройства общественных пространств для 40 городов, в 28 из них работы уже идут. Помимо этого, были разработаны мастер-планы Владивостока, Калининграда и Саратова, а также городов Свободного в Амурской области и Сергиева Посада в Подмосковье.

"ДОМ.РФ - это опорный институт на сегодняшний день, с которым мы, наша палата, комитет очень активно работаем и считаем его ключевым в решении важнейших задач, которые поставил президент, а именно увеличение объемов жилищного строительства до 120 млн квадратных метров. Мы понимаем, что задача очень амбициозная, которая потребует концентрации ресурсов как материальных, так и интеллектуальных, потому что ее нужно решать организованно", - заявил по итогам презентации деятельности ДОМ.РФ председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

"Мы хотели в целом презентовать деятельность структуры всем сенаторам с тем, чтобы каждый сенатор, каждый комитет четко представляли предмет деятельности акционерного общества, представляли направление работы, перспективу, как видит ДОМ.РФ решение глобальной проблемы обеспечения наших граждан доступным и качественным жильем", - резюмировала заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.