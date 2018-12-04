Число бесперспективных долгостроев в Москве за последние годы сократилось втрое

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Число бесперспективных долгостроев в Москве, по которым по разным причинам невозможно принять решение о достройке или демонтаже, за последние годы сократилось в три раза. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Надо работать с владельцами для того, чтобы определить их судьбу (долгостроев). Это частные объекты или федеральная собственность. Но их стало почти в три раза меньше за последние годы", - сказал он в эфире телеканала ТВЦ.

По его словам, большинство имеющихся долгостроев достались Москве в наследство с советского периода.

"Это недостроенные объекты, полузаброшенные, как Ховринская больница. Оказалось, что их физически невозможно достроить из-за технического состояния. Мы провели ревизию всех этих недостроев и долгостроев - из 700 без решения остались около 200. Часть из них достроено, часть - идут стройки, по части принято решение о сносе, еще по части нужно заниматься", - добавил он.

В конце октября в Москве начался снос недостроенной Ховринской больницы. Ориентировочный срок завершения демонтажа - конец февраля 2019 года. На месте больницы планируется построить около 200 тыс. квадратных метров жилья в рамках программы реновации.

Строительство Ховринской больницы на севере Москвы началось в 1980 году. Через пять лет объект стал долгостроем, а окончательно строительство было прекращено в 1992 году. В 2016 году городские власти приняли решение о сносе долгостроя.