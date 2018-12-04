Хуснуллин: тридцатиэтажные высотки по программе реновации в Москве будут редкостью

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы стараются не уплотнять районы слишком высотной застройкой в рамках программы реновации, тридцатиэтажные дома должны быть редкостью, при этом возведение малоэтажного жилья заставит жителей ждать переселения еще 15 - 20 лет. Об этом в интервью газете "Ведомости", опубликованном во вторник, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Когда нам говорят, например, "а почему вот здесь запланировали дом высотой в 100 м", мы отвечаем: потому что без этого у нас не получится поднять волну в районе <...> И жители, когда с ними начинаешь разговаривать, сами говорят: конечно, нам лучше быстрее переехать в высотный дом гарантированно в своем районе, чем жить на стройке 15 лет, пока весь район застроится. Там, где мы можем не уплотняться и не ставить [высотки], мы стараемся этого не делать. Тридцатиэтажные дома, надеюсь, будут редкостью", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что строить высотные дома в принципе невыгодно экономически, поскольку себестоимость такого дома выше и он строится дольше. "Поэтому мы каждое решение о строительстве высотного дома принимаем скрепя сердце", - сказал Хуснуллин.

Заммэра также сообщил, что в ближайшие пять лет квартиры в домах по программе реновации не будут выводиться на свободный рынок, поскольку задача - переселить как можно больше людей. "Нет цели на ней [программе] заработать. У нас нет задачи давить на рынок. Программа реновации не приведет к монополизации и затовариванию рынка недвижимости", - сказал он.

"Но программа должна быть окупаемой. В каждом районе в зависимости от стартовой площадки разная ситуация. В каких-то районах излишки появятся через 15 лет, в каких-то через пять", - пояснил Хуснуллин.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки - это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.