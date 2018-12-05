Первый жилой дом с вертикальными теплицами по японской технологии построят в Москве

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Первый в России жилой дом с вертикальными теплицами по японской технологии будет построен в Москве. Об этом заявил президент девелоперской компании "Лидер-Инвест" Олег Мамаев.

"Компании приступят к реализации высокотехнологичных городских вертикальных теплиц для выращивания овощей в жилых комплексах "Лидер-Инвест". Первым таким комплексом может стать строящийся ЖК "Крылья" на юго-западе Москвы в районе Раменки", - сказал Мамаев.

Вертикальные городские теплицы позволяют получать стабильный урожай круглый год за счет автоматизации управления климатом и освещением. Размещать их можно на неиспользуемых площадях - инженерных этажах и подвалах.

По словам Мамаева, компания внедрит "зеленое" решение японской корпорации Panasonic в один из своих проектов в свете подписанного в среду в Москве меморандума о долгосрочном сотрудничестве в области инновационных разработок для жилых комплексов. Документ также предусматривает сотрудничество в сферах устойчивого развития городов, энергоэффективных технологий, систем видеонаблюдения и аналитики, современных подходов в образовании.

Как сообщил вице-президент Panasonic Россия Ёити Такаки, компания уже несколько лет развивает направление вертикального овощеводства. Подобные "фабрики овощей" работают в Китае, Сингапуре, Японии. "В России в исследовательском "Сколково" была создана агролаборатория Panasonic, адаптировавшая технологии для России, пройдена вся необходимая сертификация. Сотрудничество с ведущими российскими университетами - МГУ им. Ломоносова и РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева - позволяет обеспечить научный контроль и исследования всех этапов выращивания", - сказал Такаки.

Panasonic - один из мировых лидеров в области разработки электронных технологий и решений для потребительской электроники, жилищного строительства, автомобильной промышленности и различных отраслей экономики и бизнеса. Корпорация имеет 591 подразделений и 88 дочерних компаний во всем мире. Консолидированный объем продаж Panasonic в 2017 году составил 61,4 млрд евро (7,982 трлн иен).

В портфеле компании "Лидер Инвест", входящей в холдинг АФК "Система", 45 проектов общей площадью около 3 млн кв. м.