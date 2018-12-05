Минстрой обсуждает точечные меры господдержки застройщиков при проектном финансировании

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Минстрой России обсуждает меры точечной государственной поддержки для застройщиков на период перехода от долевого строительства к проектному финансированию. Об этом на форуме "Итоги года РБК. Рынок недвижимости 2018" сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

"Набор мер обсуждается, он на данный момент необходим. Есть достаточно большая группа застройщиков, которая будет нуждаться в господдержке. Мы должны очень точечно, чтобы не перекормить господдержкой, дать ровно столько, сколько нужно, чтобы не получить отрицательных эффектов от реформы. А именно, ухода застройщиков с рынка, появления незавершенных объектов, обманутых дольщиков и социальной напряженности", - сказал Якушев.

Министр также сообщил, что до конца года могут быть "приняты решения, которые помогут преодолеть этот период". Какие именно решения имеются в виду, Якушев не уточнил.

Ранее министр заявлял, что проблемы с переходом на новую систему финансирования строительства могут возникнуть у региональных застройщиков с низкой маржинальностью бизнеса.

Как сообщалось, с 1 июля 2019 года застройщики фактически лишатся возможности привлекать средства граждан напрямую. Деньги участников строительства будут храниться на специальных счетах эскроу, использовать которые будет возможно только после сдачи объекта в эксплуатацию. При этом сами работы будут вестись за счет банковских кредитов.