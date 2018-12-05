Благоустройство дворов сохранится в федеральном проекте о комфортной среде в 2019 году

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Благоустройство дворов останется одним из пунктов федерального проекта по формированию комфортной городской среды в 2019 году. Об этом на форуме "Итоги года РБК. Рынок недвижимости 2018" заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Он напомнил, что вокруг содержания проекта не прекращается дискуссия. В частности, высказывается мнение, что за федеральные средства необходимо благоустраивать только крупные общественные пространства, а ремонт дворов оставить в ведении регионов и муниципалитетов.

"На 2019 год программа осталась в том виде, в каком была, то есть дворы в ней есть. Но у ряда членов правительства, губернаторов есть мнение, что необходимо федеральные денежные ресурсы сконцентрировать на общественных пространствах, которые меняют облик городов", - сказал Якушев.

Он напомнил, что на реализацию проекта до 2024 года будет направлено 300 млрд рублей.

Ранее ТАСС сообщал, что в ходе реализации приоритетного проекта по формированию городской среды в 2017 году было благоустроено 19,5 тыс. дворов, 2,5 тыс. общественных пространств.