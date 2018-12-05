Квартиры с отделкой в Новой Москве предлагаются чаще, чем в старых границах города

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Предложение квартир с отделкой в новостройках Новомосковского и Троицкого округов выше, чем в старых границах города, подсчитала компания "НДВ-Супермаркет недвижимости".

"В новостройках Новомосковского и Троицкого округов распределение лотов с отделкой и без находится в соотношении 41/59. Таким образом, процент готовых к проживанию квартир в Новой Москве значительно выше, чем в старых ее границах, где доля предложения с отделкой составляет лишь немногим более четверти", - сообщила компания в среду.

Такое соотношение в структуре предложения продиктовано особенностями спроса, который сильно отличается в "новой" и "старой" Москве, объясняют аналитики "НДВ-Супермаркет недвижимости".

"Кризис ликвидности, стартовавший в конце 2014 года, сократил долю инвесторов на рынке примерно с 30% до 5%. То есть сегодняшний покупатель квартиры в новостройке - завтрашний жилец, ему незачем ждать полгода-год после ввода дома в эксплуатацию, пока идет ремонт. Тем более - брать под него кредит в среднем под 15% годовых, когда квартиры с отделкой в ипотеку в 2018 году можно было приобрести под 9% и даже ниже", - приводит пресс-служба компании слова директора по продажам Татьяны Подкидышевой.

Посткризисный эффект

До кризиса многие покупали просто квадратные метры, это была своеобразная "валюта", а наличие отделки не было важно, так как квартира покупалась либо для дальнейшей переуступки, либо в качестве сохранения средств. "В "старой" Москве, например, такая схема еще жива, и какой-то процент инвесторов все равно останется, а в Новой Москве люди именно ищут жилье, а не заработок", - цитирует компания Подкидышеву.

По итогам ноября 2018 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новой Москвы приблизилась к 109,7 тыс. рублей. Почти 99% предложения приходилось на квартиры, 1,1% - на апартаменты. Более 98% квартир были представлены в классах "стандарт" и "комфорт", подсчитала компания.