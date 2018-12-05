Строительство ледовой арены на месте телебашни в Екатеринбурге планируется начать весной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Начало строительства ледовой арены в центре Екатеринбурга на месте снесенной телебашни запланировано на весну 2019 года. Об этом ТАСС сообщил гендиректор АО "Ледовая арена" Данил Крицкий.

"Предварительно, начало строительства - апрель-май 2019 года. В принципе, уверенность есть, что начнем. Но это будут подготовительные работы, обустройство строительной площадки, вынос [инженерных] сетей и прочее. Пока ориентировочный срок [строительства] - 2,5 года, но он может быть уточнен по результатам разработки проектной документации", - сказал Крицкий.

Он отметил, что уже завершена разработка концепции и дизайна ледовой арены, специалисты приступили к разработке проектной документации. "До конца марта мы должны закончить. И после этого - экспертиза, получение разрешения и начало строительства", - добавил Крицкий.

Стоимость проекта пока не разглашается. Ранее сообщалось, что на спортивном объекте планируется проведение соревнований по 11 видам спорта, включая мини-футбол и баскетбол.

Недостроенную 220-метровую телебашню в центре Екатеринбурга снесли 24 марта. Она являлась одним из самых известных объектов областного центра. Планировалось, что телебашня станет второй по высоте в России (после Останкинской телебашни) и туда будут перенесены все городские телерадиокоммуникации. Строительство началось в 1983 году, активно шло до 1989 года, а в 1991 году было заморожено из-за отсутствия средств.