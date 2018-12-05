Власти включат промышленные территории в программу реновации Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют включить в программу реновации Екатеринбурга промышленные территории, занятые низкоэффективным производством. Об этом сообщил в среду журналистам на полях Международного форума и выставки высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Ранее сообщалось, что администрация Екатеринбурга намерена провести реновацию ветхого и аварийного жилья до 2035 года. На месте снесенных зданий до конца 2035 года должна расположиться "многофункциональная застройка". В план реновации предполагалось включить также пятиэтажные дома.

"В первую очередь - это освоение территории, который были заняты низкоэффективным производством. Они выходят за город на новые площадки, где строится новое высокоэффетивное производство. <…> Таким образом, у многих собственников высвобождаются территории, и они принимают решение о редевелопменте земли, на этих территориях появляется современная и уютная городская застройка, которая позволяет создать наиболее комфортные места проживания", - сказал он.

Как пояснила журналистам руководитель архитектурного бюро "Рождественка" Наринэ Тютчева, такой подход серьезно расширяет возможности по выбору площадок под реновацию. "Это промышленный город, он несет в себе большой запас промышленных пространств, которые могли бы немного по-новому создать карту города", - считает она.

Волков добавил, что к настоящему моменту концепция реновации уже определена, и речь идет о более детальной планировке территорий.

100+ Forum Russia - это международный конгресс и выставка профессиональной направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения. Целью мероприятия является продвижение отечественных предприятий, обладающих уникальными высотными компетенциями, на рынке регионов страны и актуализация и мониторинг внедрения дорожной карты по развитию высотного и уникального строительства в РФ.