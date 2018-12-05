ЖК "Новый Раменский" в Подмосковье полностью введут в эксплуатацию в 2019 году

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Оставшиеся девять домов жилого комплекса-долгостроя "Новый Раменский" в Раменском районе Московской области введут в эксплуатацию в 2019 году. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства и губернатора Подмосковья на своей странице в Instagram.

"13 семей получили [сегодня] ключи от квартир дома-долгостроя ЖК "Новый Раменский". До конца года в свое жилье смогут въехать все 586 дольщиков. Ввод в эксплуатацию оставшихся девять корпусов комплекса запланирован на 2019 год", - говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, этот комплекс начали возводить в 2013 году, в 2016-м в связи с финансовыми проблемами застройщика работы были приостановлены. Сейчас дома достраивает девелопер ФСК "Лидер". Помимо "Нового Раменского", он завершает несколько проблемных объектов в Подмосковье, в частности МЖК "Изумрудная долина" в Одинцовском районе и ЖК "Гагаринский" в городе Жуковский.

Заместитель министра строительства Московской области Юлия Баринова поблагодарила дольщиков "Нового Раменского" за совместную работу, а застройщика - за ответственных подход. "Этот год у нас продуктивный - мы вручили уже более 9 тыс. ключей, а до конца года более 10 тыс. семей обретут свое жилье", - процитировали ее в сообщении.