На переселение очередников с Крайнего Севера необходимо более 450 млрд рублей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Минстрой РФ рассчитал объем средств, необходимый для переселения жителей Крайнего Севера, вставших к настоящему моменту в очередь на получение соответствующих жилищных сертификатов - на эти цели потребуется более 450 млрд рублей. При этом при нынешних объемах финансирования на обеспечение сертификатами всех нуждающихся уйдет около 70 лет, сообщил в среду директор департамента реализации инвестпроектов и организации бюджетного процесса Минстроя РФ Сергей Баринов.

Сертификаты на получение жилья для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, предоставляются в рамках федеральной целевой программы "Жилище", утвержденной правительством на 2011-2015 годы. В августе 2015 года она была продлена до 2020 года. За весь период действия программы планируется выделить 52,4 млрд рублей.

"На 1 января 2019 года остаются в очереди 192,1 тыс. семей <...> Для того, чтобы обеспечить их жильем, необходимо 458 млрд рублей. Если перевести в годы, понадобится [при существующих объемах финансирования] приблизительно 70 лет ", - сказал Баринов в ходе заседания в Совете Федерации.

Глава департамента добавил, что в 2017 году на выдачу жилищных сертификатов северянам было выделено 3,918 млрд рублей, в 2018 году это сумма была увеличена более чем на 40% - до 5,582 млрд рублей.