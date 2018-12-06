В Бурятии в 2019 году начнут строить 15 детских садов

УЛАН-УДЭ, 6 декабря. /ТАСС/. Строительство 15 детских садов начнется в Бурятии в 2019 году, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе республиканского правительства со ссылкой на главу региона Алексея Цыденова.

На сегодняшний день в очереди в детсады в Бурятии находятся порядка 13 тыс. детей в возрасте от двух месяцев до семи лет, из них более 6 тыс. детей - в возрасте от трех до семи лет.

"В следующем году начинаем строить 15 детских садов. Это беспрецедентные объемы строительства. Это поддержка правительства РФ, это решение в рамках указа президента строить детские сады для детей в возрасте от полутора до трех лет и решение правительства РФ строить [детские дошкольные образовательные учреждения] для детей в возрасте от трех до семи лет", - приводит слова Цыденова пресс-служба.

Ранее зампред правительства республики по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов сообщал на парламентских слушаниях в Народном Хурале Бурятии, что перед властями республики стоит задача обеспечить доступность дошкольного образования детей в возрасте от двух месяцев до семи лет к 2024 году.

В июле 2018 года глава Бурятии Алексей Цыденов обсуждал проблему нехватки детских садов в регионе с премьер-министром РФДмитрием Медведевым. По словам Цыденова, была "получена поддержка". Ранее председатель комитета по образованию городской администрации Улан-Удэ Ульяна Афанасьева сообщала, что очередь в детсады в столице Бурятии ежегодно прирастает почти на 1 тыс. детей. Причины возникновения проблемы, по ее словам, - миграция сельского населения в Улан-Удэ, общее повышение рождаемости в республике и то, что на протяжении многих лет детские сады в столице Бурятии не строились.