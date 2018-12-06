Москва создает собственный рейтинг застройщиков

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Москва будет составлять собственный рейтинг застройщиков, который будет доступен потенциальным покупателям недвижимости, сообщил Комитет по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

"На базе Мосгосэкспертизы создано Управление рейтингования, нацеленное на работу по независимой оценке ключевых компаний московского и российского строительных комплексов для дальнейшего формирования динамического рейтинга, оценивающего надежность, конкурентоспособность и качество предоставляемых услуг", - цитирует пресс-служба комитета главу Москомэкспертизы Валерия Леонова.

Власти города считают рейтингование действенным механизмом контроля. Рейтинг можно будет использовать при покупке недвижимости, "а значит, он немаловажен для защиты дольщиков", сказал Леонов.

"Сам процесс рейтингования предполагает комплексный анализ функционирования исследуемых хозяйствующих субъектов, а потому представляется существенным фактором при принятии решений о ведении деловых отношений с теми или иными инвестиционными компаниями для всех участников инвестиционно-строительного процесса", - считает он.

Методология

Методология рейтингования содержит около 50 критериев оценки. В рейтинге учитываются все сферы деятельности организации: юридическая, экономическая, финансовая, техническая. Кроме того, при проведении рейтингования оценивается система корпоративного управления и внутреннего контроля, а также квалификация сотрудников и эффективность предыдущих проектов.

"На настоящий момент процедуру рейтингования прошли уже три крупных инвестора московского региона, в процессе находятся еще пять, и по данным Управления рейтингования, готовятся к ее прохождению еще несколько десятков компаний отрасли".