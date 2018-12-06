Минстрой предложил ввести в законодательство понятие ветхих домов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минстрой России предложил законодательно ввести понятие ветхих домов и разработал критерии для признания жилья аварийным или ветхим. Проект соответствующего постановления правительства, разработанный ведомством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Проект постановления вносит изменения <…>, направленные на уточнение критериев признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Дома, которые не соответствуют критериям аварийности, но имеют высокую степень износа и требуют контроля технического состояния, предлагается относить к категории ветхих многоквартирных домов", - говорится в пояснительной записке к проекту.
В тексте проекта постановления отмечается, что основанием "для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является аварийное техническое состояние его несущих строительных конструкций или здания в целом, характеризующееся их повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения здания, и кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости здания". Аварийный дом признается непригодным для проживания.
Если дом не соответствует критериям аварийности, его нужно признавать ветхим, следует из документа. Речь идет о домах "с ограниченно работоспособным техническим состоянием <…> строительных конструкций или здания в целом при наличии их кренов, дефектов и повреждений, приведших к снижению их несущей способности, при котором отсутствует опасность их внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование таких строительных конструкций и эксплуатация здания возможны при контроле их технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению и усилению таких строительных конструкций с последующим контролем".
Ранее сообщалось, что Минстрой России рассчитывает на то, что закон, уточняющий критерии ветхого и аварийного жилья, будет принят весной 2019 года.